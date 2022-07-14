Роскомнадзор составил протокол в отношении Twitch за неудаление фейков

Роскомнадзор составил протокол в отношении видеостримингового сервиса Twitch за неудаление фейков о спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в четверг 14 июля, сообщает ведомство.

«В отношении стриминговой платформы Twitch Роскомнадзором был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещенной информации — фейков о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.

28 июня мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitch на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

26 апреля суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации РФ.

За день до этого президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

4 марта Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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