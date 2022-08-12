В ЦБ не исключили снижения цен на продукты в начале осени

Банк России не исключает возможного снижения индекса цен на продовольствие уже в конце августа — начале сентября. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в пятницу, 12 августа, в ходе пресс-конференции.

«В целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются довольно благоприятно, поэтому, наверно, динамика сезонных факторов в августе-сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер», — пояснил Заботкин.

При этом эксперт подчеркнул, что подобный исход не следует считать дефляцией, так как ее попросту не будет. Также дезинфляционное влияние спроса в июне-июле было более ярко выраженным, нежели прогнозировал ЦБ.

Ранее в этот же день Минэкономразвития спрогнозировало «Известиям» инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года. Это существенно меньше майских расчетов ведомства в 17,5%.

11 июля Заботкин указал на «неуместность» разговоров о дефляции на основании изменения цен за неделю в России.

Однако 29 июня опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний заявили, что впервые в истории современной России по итогам июня может возникнуть дефляция. По их данным, стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов допустил, что в 2022 году дефляция будет с июня по август.

17 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников также выразил опасения из-за нарастающей дефляции в стране. Он выразил надежду, что Банк России продолжит тренд на сокращение ключевой ставки. По его словам, инфляция на конец года окажется существенно ниже заявленных ранее 17,5%. Он отметил, что при оценке год к году показатель инфляции остается двузначным.