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Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию ниже 14% в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, заявили «Известиям» в Минэкономразвития в пятницу, 12 августа. Это существенно меньше майского прогноза ведомства в 17,5%. На замедление роста цен повлияет фиксируемая второй месяц подряд дефляция, уточнили в министерстве.

Притормозить на ходу: инфляция в России замедлилась впервые с середины февраля
В годовом выражении показатель темпа за неделю снизился с 6,4% до 2,8%

Большинство опрошенных аналитиков крупнейших банков и рейтинговых компаний согласны с новым прогнозом Минэкономразвития. Согласно консенсус-опросу «Известий», рост цен на конец года составит 13,8%.

Масштабное и длительное укрепление курса рубля, а также сдержанный потребительский спрос, сформировали условия для замедления роста цен, которое, вероятно, сохранится и в ближайшие месяцы. В таком случае инфляция к концу года может оказаться ниже 13%, отметила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Урожайность будет во многом определять траекторию цен в России, указал начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

По предварительным данным: показатель урожайности в сельском хозяйстве в этом году будет неплохой, что позволяет предположить дефляцию в августе и сентябре, и в следствие этого постепенное замедление роста цен, пояснил он.

Дефляция в России длится два месяца подряд. В июне в месячном выражении цены сократились на 0,39%, в июле — на 0,35%. В последний месяц лета дефляционный тренд продолжился. За неделю со 2 по 8 августа сокращение стоимости товаров и услуг составило 0,08%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Цены груз: Минэк спрогнозировал инфляцию ниже 14% по итогам 2022-го»

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