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Зампред ЦБ Заботкин объяснил неуместность разговоров о дефляции

Зампред ЦБ Заботкин: неуместно говорить о дефляции на основании изменения цен за неделю
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Фото: ТАСС/Ростислав Нетисов
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Говорить о дефляции на основании изменения цен за неделю в России неуместно. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

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Для того, чтобы в экономике сформировалась дефляционная тенденция должны быть две предпосылки, подчеркнул он.

«Первая — должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют населения и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны», — сказал он в эфире телеканала РБК.

Также необходимой предпосылкой является приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике, в России же, по данным за май, этот показатель составил 16,2% год к году.

Однако 29 июня опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний заявили, что впервые в истории современной России по итогам июня может возникнуть дефляция. По их данным, стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов допустил, что в 2022 году дефляция будет с июня по август.

17 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников такж выразил опасения из-за нарастающей дефляции в стране. Он выразил надежду, что Банк России продолжит тренд на сокращение ключевой ставки. По его словам, инфляция на конец года окажется существенно ниже заявленных ранее 17,5%. Он отметил, что при оценке год к году показатель инфляции остается двузначным.

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