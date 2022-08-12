Полковник ВВС Украины погиб в ходе боевых действий в Донбассе

Полковник военно-воздушных сил (ВВС) Украины Александр Берлявский погиб во время боевых действий в Донбассе. Об этом 12 августа сообщили в официальной группе министерства по делам ветеранов в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как сообщается в публикации, Берлявский окончил Киевский институт ВВС и Национальную академию обороны Украины, числился как офицер военного управления оперативно-тактического уровня, а также принимал участие в боевых действиях.

Ранее, 19 июля, появилась информация о гибели бывшего лейтенанта ВВС Швеции, который воевал на стороне ВСУ. Сообщалось, что мужчина прибыл в страну два месяца назад, чтобы обучить украинских бойцов тактической подготовке.

24 февраля 2022 года президент России объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.