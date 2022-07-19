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Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка

Телеканал SVT сообщил о гибели бывшего офицера ВВС Швеции в районе Донецка
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Шведский офицер в звании лейтенанта, ранее служивший в ВВС на флотилии в Уппсале, погиб в районе Донецка. Об этом 19 июля сообщил на своем сайте телеканал SVT.

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По данным СМИ, офицер воевал на стороне Киева, причиной смерти стали осколочные ранения от гранаты.

Мужчина прибыл в страну два месяца назад, чтобы обучить украинских бойцов тактической подготовке, сообщил источник телеканала.

В начале конфликта на Украине появилась информация о сотнях шведов, которые присоединились к боевым частям ВСУ. Доподлинно известно, уточняет телеканал, что шведы есть как в так называемой интернациональной бригаде, так и в более мелких подразделениях вооруженных сил Украины.

«Некоторые из них работали в шведских вооруженных силах и ушли в отставку, чтобы иметь возможность приехать и внести свой вклад по собственной инициативе», — отметил источник.

Ранее во вторник в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали, что большинство наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, прибывает на Украину из Польши, Великобритании и США.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что перед тем, как отправиться в Донбасс, он не обладал полной информацией о ситуации, а если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, то не приехал бы туда.

12 июля Минобороны РФ сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 были уничтожены, а еще 2019 вернулись обратно.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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