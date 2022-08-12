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Путин учредил День российской анимации

Путин учредил День российской анимации, его будут отмечать 8 апреля
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Президент РФ Владимир Путин учредил День российской анимации, который будет отмечаться 8 апреля. Соответствующий указ опубликован 12 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации, постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

17 мая сообщалось о том, что до конца 2022 года в России будут открыты 32 Школы креативных индустрий (ШКИ). Четыре из них — на Дальнем Востоке — в Улан-Удэ, Чите, Магадане и Благовещенске. Из госбюджета на это выделено 1 млрд 426 млн рублей.

В данный момент Школы креативных индустрий успешно работают в Калининграде, Кемерово и Владивостоке. Среди основных направлений — звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.

В ШКИ принимают школьников от 12 до 17 лет. Эта программа — часть большого федерального проекта «Придумано в России».

7 октября 2021 года киностудия «Союзмультфильм», Bubble и Okko представили первый российский анимационный сериал на основе комикса под названием «Крутиксы» по мотивам популярной одноименной серии комиксов издательства Bubble Comics — создателей «Майора Грома».

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