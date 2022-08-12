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Стоматолог предупредил об опасности зубочисток

Стоматолог Жук предупредил об опасности зубочисток для здоровья десен
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Heinz Krimmer
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Частое использование зубочисток может навредить деснам. Об этом 12 августа рассказал стоматолог, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук.

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«Зубочистка — это достаточно агрессивное приспособление, которое с легкостью может травмировать десну. Это может привести к развитию воспаления, появлению отека и другим неприятным последствиям», — рассказал врач.

По словам специалиста, деревянная зубочистка может распадаться на мелкие волокна и проникать глубоко в десна, провоцируя неприятные последствия.

«Мелкие частицы зубочистки могут застревать между зубами и даже проникать под десну, провоцируя микробное воспаление и другие проблемы, которые могут потребовать в дальнейшем подключения специалиста – пародонтолога или даже хирурга», — предупредил эксперт.

В конечном счете постоянное использование зубочисток приведет к разрушению зубов, уверен Жук.

«Это грозит атрофией десневого сосочка — участка десны, который располагается между двумя соседними зубами. На его месте возникает дыра, что создает привлекательные условия для микробов – они начинают скапливаться на этом участке в большем количестве, чем ранее, что провоцирует разрушение зубов», — сообщил стоматолог.

Ранее в августе стоматолог Бекзод Ганиев предупредил, что самым вредным продуктом для здоровья зубов является кусковой сахар, чьи частицы остаются в ротовой полости и способствуют развитию бактерий.

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