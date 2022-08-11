Стоматолог рассказал о вредных для здоровья зубов продуктах

Сладости и фруктовые соки помогают развиваться кариесу, рассказал 11 августа стоматолог, предприниматель и генеральный директор московской клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry Бекзод Ганиев.

Самым вредным продуктом для здоровья зубов является кусковой сахар, отметил специалист. По его словам, после еды в ротовой полости могут остаться мельчайшие частицы сахара, а они являются благоприятной средой для размножения бактерий.

«Результатом переработки становится органическая кислота, которая негативно влияет на здоровье организма в целом. Именно она повреждает эмаль и приводит к кариесу», — рассказал специалист в беседе с Lenta.ru.

Ганиев также рекомендовал воздержаться от употребления жевательных конфет и печенья, так как частицы сладостей могут оставаться в межзубном пространстве и приводить к разрушению зубов.

«Лучше отдайте предпочтение небольшому кусочку черного шоколада, а после — тщательно почистите зубы либо прополощите рот теплой водой», — посоветовал стоматолог.

Врач также советовал воздержаться от смешивания в ходе пищи холодного мороженного и горячего кофе, так как вместе они могут нанести урон зубной эмали.

«Вспомните, как может треснуть чашка, если в нее холодную резко налить кипящую воду? По такому же принципу из-за перепада температур на эмали возникают мельчайшие трещины, которые делают зуб уязвимым перед микрочастицами пищи и кислотами, способствуют развитию бактерий и появлению кариеса», — рассказал он.

Свежевыжатые соки также вредны для зубной эмали, рассказал Гуриев. Всему виной фруктовые кислоты, которые размягчают эмаль зуба и приводят к его эрозии. В результате чего поверхность становится шероховатой и микрочастички пищи задерживаются в ротовой полости, служа пищей для бактерий.

В заключении эксперт посоветовал осознанно относиться к гигиене полости рта, ежедневно использовать зубную нить и ополаскиватель, а также регулярно обращаться к специалисту.

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