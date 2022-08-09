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Врач назвала влияющие на чувствительность зубов факторы

Стоматолог Михайлова: фруктовые соки и недостаток гигиены полости рта усиливают чувствительность зубов
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Фото: Global Look press/imago/Madhourse
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Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортодонт Мария Михайлова в беседе с изданием «Лента.ру» назвал некоторые не очевидные на первый взгляд причины повышенной чувствительности зубов.

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Специалист рассказала о строении зуба, отметив, что он состоит из прочного слоя эмали, более мягкой ткани – дентина и пульпы, в которой присутствуют нервные волокна и сосуды.

Зубная эмаль чувствительностью не обладает, защищая более мягкие слои зуба от внешнего воздействия. Чувствительность же зубов, по словам специалиста, появляется, когда обнажается дентин и в его микроканальцы попадают раздражители.

Именно из-за этого люди ощущают дискомфорт при употреблении горячей или холодной еды, сладкого или кислого.

Причин по которым, может появиться повышенная чувствительность зубов к внешним раздражителям, по мнению стоматолога, множество. Это может произойти из-за опущения десны, при котором наблюдается дефицит ткани и оголение корней зуба, которые теряют свою защиту. Опущение десны, как пояснила врач, может развиться из-за недостатка гигиены полости рта.

«Если человек не вычищает тщательно мягкий зубной налет, он становится причиной пародонтита или болезни десен, из-за которой они опускаются», - отметила Михайлова.

По ее словам, чересчур агрессивная чистка зубов также может привести к травмированию десны и впоследствии к ее опущению.

Среди других причин повышенной чувствительности зубов, врач назвала стирание эмали, например, из-за эрозии или функциональной перегрузки.

Так, разрушение эмали может спровоцировать чрезмерное увлечение кислыми напитками, газированной водой или свежевыжатые соками. Поэтому, по словам стоматолога, после употребления этих продуктов нужно прополоскать рот и подождать полчаса, прежде чем принимать твердую пищу, частички которой могут повредить ослабленную кислотой эмаль зубов.

Еще одним фактор, влияющим на стирание эмали является, например, бруксизм или глубокий прикус. «Со временем из-за стискивания зубов происходят микросколы эмали и появляется чувствительность», — отметила Михайлова.

Чтобы предупредить развитие повышенной чувствительности эмали стоматолог рекомендовала время от времени пользоваться укрепляющей зубной пастей и проводить гигиеническую чистку полости рта с реминерализирующими средствами. Важен и выбор безопасной зубной щетки с мягкой щетиной, добавила эксперт.

Ранее, в апреле врач-стоматолог Илья Антонов объяснил, почему зубы реагируют на холодное. А главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич заявил о связи зубной боли и онкологических заболеваний.

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