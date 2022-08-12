Леди Гага получит $10 млн за роль Харли Квинн в «Джокере»

Американская певица и актриса Леди Гага получит $10 млн за роль Харли Квинн в фильме «Джокер: безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). Об этом 11 августа сообщает Variety.

По данным издания, звезда «Джокера» Хоакин Феникс и режиссер фильма Тодд Филлипс получат по $20 млн. Всего производство сиквела обойдется студии Warner Bros. в $150 млн.

Продолжение фильма «Джокер» Тодда Филлипса выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Начало съемок ленты запланировано на декабрь.

О том, что Леди Гага сыграет Харли Квинн в кинокартине Филлипса, стало известно 4 августа.

Вторая часть «Джокера» получила название «Безумие на двоих», которое отсылает к медицинскому термину «общий психоз», когда бред или галлюцинации человека передаются другому или двум сразу.

Ранее, 7 июня, Филлипс опубликовал в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) титульную страницу сценария, написанного в соавторстве со Скоттом Сильвером, с которым он писал сюжет к первой части.

Кроме того, режиссер показал фотографию Феникса, который уже начал знакомиться с сюжетом продолжения.

12 сентября 2020 года портал Mirror сообщил, что студия Warner Bros. предложила актеру Хоакину Фениксу $50 млн за участие в продолжении фильма «Джокер». Отмечается, что изначально актер отрицательно отнесся к своему участию в съемках, но в последнее время его мнение изменилось.

«Джокер» Тодда Филлипса вышел на экраны в 2019 году, а исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскар» и ряд других престижных наград за роль в этом фильме. При предполагаемом бюджете в $55–70 млн кинокартина собрала в мировом прокате более $1 млрд.