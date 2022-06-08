Реклама
Прямой эфир

Режиссер Тодд Филлипс подтвердил работу над сиквелом «Джокера»

0
Фото: ТАСС/WARREN TODA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Тодд Филлипс завершил сценарий продолжения своего оскароносного кинокомикса «Джокер» 2019 года.

Клоуны разбежались: «Джокер» вторую неделю остается лидером киносборов
Ближайшим конкурентам — «Эвересту» и «Гемини» — до лидера далеко

Так, 7 июня Филлипс опубликовал в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) титульную страницу сценария, написанного в соавторстве со Скоттом Сильвером, с которым писал сюжет к первой части.

Кроме того, режиссер показал фотографию звезды «Джокера» Хоакина Феникса, который уже начал знакомиться с сюжетом продолжения.

Картина получила название Joker: Folie à deux («Безумие для двоих»), что является отсылкой к медицинскому термину «общий психоз», когда бред или галлюцинации одного человека передаются другому.

Кинокомпания Warner Bros. официально пока не подтвердила работу над сиквелом «Джокера».

12 сентября 2020 года портал Mirror сообщил, что студия Warner Bros. предложила актеру Хоакину Фениксу $50 млн за участие в продолжении фильма «Джокер». Отмечается, что изначально актер отрицательно отнесся к своему участию в съемках в фильме, но в последнее время его мнение изменилось.

Тогда же стало известно, что в планах студии выпустить два продолжения «Джокера».

«Джокер» Тодда Филлипса вышел на экраны в 2019 году, а исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскар», а также ряд других престижных наград за роль в этом фильме. При предполагаемом бюджете в $55–70 млн кинокартина собрала в мировом прокате более $1 млрд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022