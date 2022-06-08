Режиссер Тодд Филлипс подтвердил работу над сиквелом «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс завершил сценарий продолжения своего оскароносного кинокомикса «Джокер» 2019 года.

Так, 7 июня Филлипс опубликовал в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) титульную страницу сценария, написанного в соавторстве со Скоттом Сильвером, с которым писал сюжет к первой части.

Кроме того, режиссер показал фотографию звезды «Джокера» Хоакина Феникса, который уже начал знакомиться с сюжетом продолжения.

Картина получила название Joker: Folie à deux («Безумие для двоих»), что является отсылкой к медицинскому термину «общий психоз», когда бред или галлюцинации одного человека передаются другому.

Кинокомпания Warner Bros. официально пока не подтвердила работу над сиквелом «Джокера».

12 сентября 2020 года портал Mirror сообщил, что студия Warner Bros. предложила актеру Хоакину Фениксу $50 млн за участие в продолжении фильма «Джокер». Отмечается, что изначально актер отрицательно отнесся к своему участию в съемках в фильме, но в последнее время его мнение изменилось.

Тогда же стало известно, что в планах студии выпустить два продолжения «Джокера».

«Джокер» Тодда Филлипса вышел на экраны в 2019 году, а исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскар», а также ряд других престижных наград за роль в этом фильме. При предполагаемом бюджете в $55–70 млн кинокартина собрала в мировом прокате более $1 млрд.