Минобороны запустило мультимедийный проект «Шагнувшие за Днепр»

Министерство обороны России 12 августа запустило на своем официальном сайте мультимедийный проект «Шагнувшие за Днепр», посвященный освобождению Днепропетровска от войск нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

На странице проекта пользователи смогут узнать информацию о подвигах советских солдат во время освобождения города, прочитать исторические документы, свидетельствующие о преступлениях нацистского режима во время оккупации, а также ознакомиться с учетными карточками воинских захоронений.

23 октября 1943 года Красная Армия приступила к Днепропетровской операции. В ходе стремительного ночного штурма город был освобожден войсками 3-го Украинского фронта. 25 октября в честь воинов-освободителей был дан салют в 20 залпов из 204 орудий, а 10 соединений и частей, отличившихся во время операции, получили почетное наименование «Днепропетровских».

22 июля Минобороны запустило проект «Из пепла Украину возродив», который был посвящен сотрудничеству Красной Армии и Украинской ССР в деле восстановления народного хозяйства союзной республики. Отмечается, что восстановить УССР удалось благодаря колоссальной братской помощи народов Советского Союза.