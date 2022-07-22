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МО запустило проект о помощи Красной Армии Украине в годы ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство обороны РФ в пятницу, 22 июля, запустило проект «Из пепла Украину возродив», посвященный сотрудничеству Красной армии с Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

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«После освобождения войсками Красной Армии районов Украинской ССР в республике началась активная работа по восстановлению предприятий промышленности, колхозов, совхозов и жилого фонда. И только благодаря колоссальной братской помощи народов СССР Советская Украина сумела в короткие сроки возродить народное хозяйство», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В рамках проекта представлены доклады об участии сил 4-го Украинского фронта в весенней посевной кампании 1944 года сразу после освобождения Запорожья и Николаева от немецко-фашисткой оккупации и другие документы.

Ранее, 8 июля, при поддержке МО начал работу мультимедийный исторический портал, посвященный военной операции по освобождению Одессы в 1944 году.

Отмечается, что успех наступательной операции Красной армии в Одессе создал условия для дальнейших операций в Молдове, Румынии и на Балканы. За освобождение города многие части и соединения были награждены орденами, а 27 наиболее отличившихся были удостоены почетных наименований «Одесских».

Также с 22 июня на сайте минобороны доступен исторический раздел «Герои первых дней Великой войны», где в представленных документах рассказывается о подготовке Германии к вторжению, о трагических, но в то же время героических событиях начала войны. Публикация материалов направлена, в частности, на то, чтобы опровергнуть продвигаемые в настоящее время на Западе тезисы об агрессивных намерениях Советского Союза накануне войны.

Месяцем ранее Минобороны РФ запустило другой мультимедийный раздел «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках», он посвящен освобождению городов Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков. В документах представлено, в частности, описание битвы за Днепр, которая сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

До этого, в апреле, в российском оборонном ведомстве объявили о запуске мультимедийного исторического портала «Мариуполь. Освобождение», на котором была собрана информация об одном из самых важных эпизодов Донбасской операции 1943 года. На портале можно найти доклады о том, как проходили бои за Мариуполь, а также имена героев, проявивших себя в борьбе с фашизмом.

Кроме того, в мае были опубликованы материалы, демонстрирующие, какие преступления совершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятники на Украине.

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