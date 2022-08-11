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Медведев посетил ЛНР и встретился с Пушилиным и Пасечником

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 11 августа сообщил, что посетил Луганскую Народную Республику (ЛНР) и встретился с ее лидером Леонидом Пасечником и главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

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«По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, в заседании также участвовали генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Медведев добавил, что были рассмотрены вопросы содействия экономическому и социальному развитию обеих республик.

По словам замруководителя Совбеза, особое внимание в ходе проведенной встречи было уделено гармонизации действующих законодательств республик с базой РФ, а также восстановлению всей инфраструктуры и подготовки образовательных учреждений к 1 сентября.

9 августа Денис Пушилин рассказал, что власти ДНР ведут переговоры с Пхеньяном о приезде в республику строителей из КНДР. Он напомнил, что до введения санкций Северная Корея отправляла свои кадры на стройки в другие страны. Строители из КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат.

29 июля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с замглавы правительства РФ Маратом Хуснуллиным поручил помочь ДНР и ЛНР с восстановлением соцобъектов и домов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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