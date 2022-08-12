Архипелаг, но не ГУЛАГ: в прокате ода освоению Шпицбергена

На экранах российских кинотеатров — героическая лента об освоении дальних северных земель с Андреем Мерзликиным в роли сомнительного парня, головокружительный триллер о страхе высоты «Вышка», ироничная исповедальная комедия Паоло Дженовезе «Счастье быть одной», собравшая всех звезд итальянского кинематографа и обаятельный семейный фантазийный экшен о современных школьниках, наткнувшихся на архаическую хтонь в «Орленке». К 85-летию Андрея Кончаловского в повторный прокат выходит отреставрированная копия легендарной картины режиссера «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» 1967 года.

«Архипелаг»

Режиссер: Алексей Тельнов. В ролях: Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко, Андрей Мерзликин, Алексей Шевченков

16+

Конец XIX века, время бурного технического прогресса и великих географических открытий — во льды Свальбарда (так называли Шпицберген викинги) отправляется совместная шведско-российская экспедиция. Руководить российской частью назначают молодого ученого Александра Васильева (Дмитрий Паламарчук). Цель похода — измерить кривизну земного шара и установить его точную форму и размеры, известные на тот момент лишь приблизительно. Для Васильева есть и личный интерес: не будучи дворянином, он влюблен в дочь председателя Русского географического общества и надеется, что успех экспедиции может повысить его шансы. В итоге среди вечных льдов вспыхивают страсти: на стоянке появляется роковая красавица, иностранная журналистка Лилиан (Марина Петренко) — и Васильев понимает, что не так уж и влюблен в генеральскую дочку. Сложности возникают и внутри команды: выясняется, что и среди ее членов можно доверять отнюдь не всем, особенно офицеру со смутным прошлым Стоцкому (Андрей Мерзликин).

«Легенды Орленка»

Режиссер: Ольга Беляева. В ролях: Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Евгений Данчевский, Екатерина Самуйлина

6+

Легкое семейное кино, сочетающее фантазийную фабулу, знакомые с детства картины задорной пионерской жизни, историю о настоящей дружбе, взаимовыручке и, конечно же, первой любви — третья полнометражная работа Ольги Беляевой, ученицы сразу двух советских мэтров Сергея Соловьева и Станислава Говорухина. Две предыдущие работы режиссера «Тайна темной комнаты» и «Опасные каникулы» были сняты под непосредственным руководством автора «России, которую мы потеряли».

В центре сюжета пятеро ребят, которые приезжают на летний отдых в лагерь «Орленок». Неожиданно они оказываются в самой гуще архаической легенды о противостояния сил зла и добра, потому что девочка Маша по неосторожности пробуждает одного из семи каменных старцев-истуканов. Теперь компании несовершеннолетней молодежи предстоит задействовать весь свой культурно-исторический бэкграунд и смекалку, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса с романтическим именем Эль погрузить мир в небытие.

В погоне за заветной победой герои испытывают себя на прочность, преодолевают эгоизм, лень и страхи, учатся дружить и любить.

Как рассказывает Ольга Беляева, работа над картиной доставила ей массу впечатлений и огромное удовольствие.

— Работать с детьми непросто, но весело и интересно, ведь если дети-актеры поверили и пошли за тобой — не найти более самоотверженных и преданных делу людей. Они готовы сделать невозможное для проекта, нисколько не уступая в этом профессиональным взрослым артистам, — делится впечатлениями режиссер.

Роль директрисы одного из лагерей детского центра исполнила звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова.

— Для меня «Орленок» — настоящее место силы. Удивительная атмосфера добра, радости, дружбы, всесторонней поддержки и вдохновения. Я бесконечно влюблена в сам лагерь и в его замечательных сотрудников, многие из которых работают в нем десятилетия. Начиная с 13 лет, каждое лето я приезжаю в лагерь на Фестиваль визуальных искусств, а в последние годы с удовольствием по несколько раз в год на встречи с ребятами, — рассказывает актриса.

«История Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла»

Режиссер: Андрей Кончаловский. В главных ролях: Ия Саввина, Александр Сурин, Геннадий Егорычев, Любовь Соколова, Иван Петров и др.

12+

Наследующий «Виридиане», драме о двойственности католической аскезы и чувственности Луиса Бонюэля, и вслед за классиком «новой волны» разгадывающий тайны архаического пейзанского мироустройства и противоречивую суть феминности, второй по счету, и по мнению ряда критиков, лучший фильм Андрея Кончаловского 20 лет пролежал на полке. Снятая в 1967 году документальная мелодрама не понравилась худсоветам: в портретах сельчан, а все действующие лица, кроме главных героев, были сыграны непрофессиональными актерами, крестьянами Горьковской и Владимирской губерний, увидели хулу на народ. Тогда требовались парадные портреты, хотя неправильным мог показаться и сам сюжет.

Кроткая и гордая Ася-хромоножка (Ия Саввина) не заботясь о молве и самооценке, добивается любви непутевого шофера Степана, несмотря на то, что нарциссичный и туповатый деревенский донжуан (кстати, внешне совершенно есенинский тип) наотрез отказывается признавать за собой отцовство их будущего ребенка и вообще всячески травит глубоко беременную Асю. Дело происходит на глазах сразу нескольких колхозов — на Волге во время сбора урожая зерновых. В то же время к девушке приезжает из города серьезно влюбленный в нее мужчина, он готов жениться на Асе, не взирая на обстоятельства, даже стиральную машинку для нее купил и туфли белые «на гвоздике». Однако куражная и драматическая девушка предпочитает нести свой крест.

Актриса Ия Саввина вспоминала: «Многие сцены советское начальство требовало вырезать. Например, всю роль деда Тихомира. Я, разговаривая с Кончаловским по телефону, сказала: вырежь меня до кадра, всю абсолютно. Но не трогай деда! Потому что это — счастье».

В широкий прокат «История Аси Клячиной» вышла только в 1987 году и была с восторгом принята зрителями. Фильм получил приз международной ассоциации кинокритиков на Берлинском кинофестивале в 1988 году, а также две премии «Ника»-1989» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

«Когда я начинал «Асю Клячину», подумалось: «А что, если снять сюрреалистическую сказку в хроникальной манере?» Что и получилось. Мое подсознательное желание зафиксировать в «Асе Клячиной» правду человеческого существования, как я теперь понимаю, было абсолютным вызовом обществу, давно привыкшему ко лжи», — вспоминает режиссер об идее фильма. Кончаловский говорил, что хотел запечатлеть на пленку неприхотливое течение жизни. В то время они с Андреем Тарковским много думали о принципах изложения сюжета. Воздействие «Аси...» на искушенного зрителя можно объяснить тем, что простая жизнь в ней пронзает своей болью, нищетой и замороженностью.

Съемки были очень непростыми. Снимать обычных людей с одной камеры было трудно, новоиспеченные артисты поневоле начинали что-то изображать, пытались играть свою роль. А этого совсем не хотелось. Поэтому режиссер принял решение снимать с трех камер, словно осторожно подглядывать за своими персонажами. Так местами картина стала документальной хроникой жизни советского села с долгими монологами жителей о жизни, о фронте, о войне.

Фильм снимался в селе Кадницы Горьковской области, в большинстве ролей заняты жители села. Сценарий был написан сценаристом-дебютантом Юрием Клепиковым. Кончаловский познакомился с ним еще в 1964 году на съемках своего дипломного фильма «Первый учитель».

«Счастье быть одной»

Режиссер и автор сюжета: Паоло Дженовезе. В ролях: Лаура Моранте, Марко Джаллини, Ламбер Вильсон

16+

Номинированная на «Золотой Глобус» и ряд других престижных кинонаград (в номинации «Лучшая комедия», «Лучшая актриса», «Лучшая музыка») лента от режиссера «Идеальных незнакомцев» рассказывает пронизанную тонкой иронией историю Флавии, в жизни которой было два не самых счастливых брака и безнадежные отношения с женатым мужчиной. Теперь она снова одна и пытается разобраться со своей патологической неуверенностью в себе, сделавшей ее зависимой от всех подряд: бывших мужей, двух сыновей, подруг и даже новых жен бывших мужей.

С помощью очаровательного психотерапевта Грюневальд, Флавиа пробует вновь обрести внутреннюю гармонию, проходя череду казусных ситуаций неожиданных открытий. Как пишет итальянское издание Mosca Oggi: «Счастье быть одной» — это настоящее пособие для тех, кто хочет вернуть уверенность в себе и обрести внутреннюю гармонию. И юмор в этом случае — лучшее средство».

«Вышка»

Режиссер: Скотт Манн

В ролях: Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган

16+

Страх высоты — одна из самых распространенных фобий, и именно на это непростое чувство сделали ставку создатели нового экстремального и головокружительного триллера, предназначенного для самых больших экранов. Фильм рассказывает о двух девушках, профессиональных альпинистках, которые забрались на 600-метровую телебашню в калифорнийской пустыне — четвертое по высоте сооружение в США.

Подвергать себя подобным испытаниям подруг заставляет непережитая травма — у Бекки недавно разбился муж, тоже профессиональный альпинист, с тех пор она замкнулась в себе и полностью закрылась от внешнего мира. Чтобы вернуть Бекки к жизни, ее лучшая подруга Хантер уговаривает решиться на безумное путешествие, к тому же Бекки должна выполнить волю покойного — развеять его прах высоко над землей. «Перед написанием сценария мы решили найти уникальное и необычное место, где можно застрять, и натолкнулись на телевышку в Калифорнии. Честно говоря, я был удивлен, что такие штуки вообще существуют. Когда я впервые увидел ее вживую мне показалось, что она уходит в небеса, в бесконечность. Это настоящее чудо архитектуры», — вспоминает режиссер.