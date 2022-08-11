The Telegraph заявила о крахе Британии из-за ситуации на Украине

Экономика Великобритании всё больше приходит в состояние упадка из-за ситуации вокруг Украины, роста цен на продовольствие и энергоносители и стареющего населения страны, считает колумнист газеты The Telegraph Бэн Райт.

Так, по его мнению, Соединенное Королевство перестает нормально функционировать в качестве государства из-за постоянного роста прогнозируемой предельной цены на электричество для среднего домохозяйства, неэкономного использования воды и стагнирующей в течение последних десяти лет зарплаты.

Как результат, работники сферы транспорта, пожарные, врачи, медсестры, учителя и другие квалифицированные специалисты отказываются трудиться на прежних условиях, видя прогнозы взлета счетов за ЖКХ с £1971 до £3581 ($2405 до $4369) в октябре и £4266 ($5204).

Еще одной, не менее важной причиной потенциального экономического краха королевства является украинский кризис, который привел к высокой инфляции, нарушению цепочек поставок и т.д.

9 августа появилась информация о том, что власти Великобритании готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. При таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключение электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах.

Тогда же жителей королевства предупредили о том, что в 2023 году около 15 млн из них рискуют оказаться за чертой топливной бедности.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.