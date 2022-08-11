Шольц назвал условием для визита Путина в ФРГ мирный договор между Россией и Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не размышлял о возможном визите президента России Владимира Путина в ФРГ. Об этом он рассказал 11 августа на пресс-конференции.

«Что касается вопроса, когда Путин снова может быть в Германии, — об этом я пока не размышлял», — сказал глава кабмина журналистам.

Шольц отметил, что условиями приезда российского лидера в Германию будут окончание конфликта вокруг Украине и заключение мирного договора, который не должен иметь принудительный характер для Киева.

«Это [спецоперация] причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру. Это задачи, о которых сейчас идет речь», — добавил канцлер ФРГ.

Накануне посол Индонезии в Москве Хосе Таварес заявил, что его страна заинтересована в проведении встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20. Он заявил, что оба политика получили приглашения от Джакарты.

9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. 30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.