Приговор украинцу за смертельное ДТП шокировал американцев

Оправдательный приговор украинцу Владимиру Жуковскому за ДТП в состоянии наркотического опьянения, в котором погибли семь человек, вызвал негодование среди американцев. Свое мнение об этом они высказали Daily Mail 10 августа.

Трагический случай произошел 21 июня 2019 года возле города Рэндольф в штате Нью-Гэмпшир. По данным следствия, 26-летний Жуковский, в тот день принявший дозы героина, фентонила и кокаина, врезался в колонну мотоциклистов, состоявшую в основных из бывших морских пехотинцев США. В результате аварии погибли семь человек.

9 августа жюри присяжных верховного суда округа Коос признало Жуковского невиновным по всем выдвинутым против него обвинениям. Тем не менее, его ждет депортацию на Украину.

Приговор вызвал возмущение среди американских читателей Daily Mail. Они оставили гневные комментарии, признавшись в разочаровании правосудием.

«Как такое вообще может быть?! Что происходит с нашей судебной системой?» — написал You First.

«Должно быть, судья-демократ показал, как сильно он любит и поддерживает Украину! Демократы — мусор!» — написал JennLove.

«Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него», — предположил Cowboy3.

«Я отсидел больше времени в тюрьме за переход улицы в неположенном месте, чем Владимир за убийство семерых человек, но это все потому, что у него преимущество: он здесь живет нелегально, а я просто гражданин США», — отметил henry chucho.

«Если бы он был русским, получил бы 20 лет тюрьмы. Но он украинец, а значит, «о Боже, мы плачем по Украине», вот его и отпустили», — сказал ZeusyBoys.

9 августа читатели агентства Bloomberg подвергли критике решение США о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $5,5 млрд. По их мнению, поддержка в эти дни нужна американцам, а не гражданам другой страны.