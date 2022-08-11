Аналитик оценил шансы Молдавии на успешный аудит долга «Газпрому»

Молдавия, подписав договор об аудите долга перед «Газпромом» с двумя иностранными компаниями, хочет избежать оплаты, либо оттянуть срок выплат как можно дольше, надеясь например, на разрешение вопроса через банкротство «Молдовгаза» и списание долгов. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в четверг, 11 августа.

Накануне министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Кишинев подписал договор об аудите долга перед «Газпромом». Аудит проведут Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. Проверку должны завершить до 30 января 2023 года.

Долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $440 млн, вместе с пеней сумма выросла до $700 млн. Кишинев с этой суммой не согласен.

Сагалаев напомнил, что в ноябре прошлого года молдавская сторона обязалась провести аудит долга до 1 мая 2022 года, но сроки прошли, а теперь появилась новая дата аудита.

«Вся эта ситуация с долгом тянется уже довольно долгий период, а власти Приднестровья уже не в первый раз не платят за газ. У Кишинева банально отсутствуют деньги для оплаты», — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что «Газпром» даже предлагал Молдавии поставлять газ с дополнительной скидкой 25%, при условии, что Кишинев оплатит свой долг. Ведь прекращение поставок в страну ввиду отсутствия оплаты остановит промышленность, взвинтит цены на газовые тарифы и вызовет гуманитарную и экономическую катастрофу, пояснил он.

В апреле этого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке по спотовым ценам обойдется гораздо дороже.

«В результате 2 августа молдавская компания попросила об очередной отсрочке, а теперь выдумала аудит с целью оттянуть неизбежное, но это ничего не дает. Максимум, что этим можно добиться, так только уменьшение суммы долга и затягивание времени», — считает Сагалаев.

Осенью 2021 года за сутки до истечения октябрьского контракта на газ «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку голубого топлива. В ходе переговоров российская компания предлагала Кишиневу рыночную цену с дополнительной скидкой 25% при условии, что Кишинев оплатит долг в примерно $790 млн в течение трех лет. Молдавская сторона настаивала на снижении цены вдвое ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие денег.

Долг Кишинев тоже не признавал. После заключения нового контракта в Молдавии несколько раз вводили режим ЧП из-за возможного прекращения поставок газа ввиду отсутствия оплаты и повышали тарифы на газ для промышленности и населения. Ситуация вызвала массовые протесты населения зимой и весной 2022 года.