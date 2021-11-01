Москва и Кишинев подпишут соглашение о погашении долга «Молдовагаза»

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну 1 ноября сообщил, что Москва и Кишинев в 2022 году подпишут соглашение о погашении газового долга компании «Молдовагаз».

«До 1 мая 2022 года Молдавия и Россия подпишут соглашение о возмещении долга компании «Молдовагаз». До этой даты будет проведен независимый аудит задолженности», — сказал Спыну в рамках пресс-конференции.

Как сообщили в российском «Газпроме», задолженность с учетом просрочки составляет $709 млн.

Ранее в этот же день стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, РФ считает продление контракта взаимовыгодным.

Днем ранее Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Компания назвала соглашение взаимовыгодным.