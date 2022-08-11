Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что европейские страны просили Киев «добить Россию». Об этом он рассказал 10 августа в интервью Дмитрию Гордону (украинский журналист внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору).

По словам Арестовича, об этом ему рассказал министр обороны Украины Украины Алексей Резник, который пообщался с европейцами на встрече в Рамштайне, где обсуждались варианты предоставления оружия Киеву.

«Они на Рамштайне все пожимали руки и говорили: «Пожалуйста, добейте гадину». Шведы добавляли: «За Полтаву», французы добавляли: «За Бородино». Немцы молчали, но подмигивали, как бы», — рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что высокопоставленные представители стран НАТО, среди которых были министры обороны государств Европы, призывали покончить с Россией и предлагали «сделать это вместе».

Арестович добавил, что такие призывы не звучат открыто от европейских политиков, но имеют место быть в личных беседах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Арестовича, лишь еще раз указала, что ответ на риторический вопрос «да какие там неонацисты» может быть только один - самые обыкновенные.

10 августа первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что НАТО будет воевать против России «до последнего украинца». По его словам, Киев предоставил территорию и граждан страны, чтобы их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Путин также указал, что в западных странах утверждают, что это Россия начала «войну» на Украине, тогда как на самом деле ее развязал коллективный Запад. Президент России обратил внимание на то, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, потому что ее начало означает переход к иному миропорядку.

До этого, 28 марта, отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией, чтобы сохранить свою гегемонию в мире.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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