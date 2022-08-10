Кириенко указал на готовность НАТО воевать с РФ «до последнего украинца»

НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Об этом заявил 10 августа первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».

«Они (украинские власти. — Ред.) отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование. Они предоставили территорию Украины, граждан Украины, чтобы на этой территории пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России. Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», — сказал Кириенко.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Путин также указал, что в западных странах утверждают, что это Россия начала «войну» на Украине, тогда как на самом деле ее развязал коллективный Запад. Президент России обратил внимание на то, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, потому что ее начало означает переход к иному миропорядку.

До этого, 28 марта, отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, передает «Газета.ru».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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