Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
Власти ФРГ предупредили о росте налогов для более половины населения
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд
Сюжет:

Кириенко указал на готовность НАТО воевать с РФ «до последнего украинца»

Кириенко: НАТО с удовольствием будет воевать против России «до последнего украинца»
0
Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Об этом заявил 10 августа первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».

«Они (украинские власти. — Ред.) отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование. Они предоставили территорию Украины, граждан Украины, чтобы на этой территории пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России. Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», — сказал Кириенко.

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине
Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Путин также указал, что в западных странах утверждают, что это Россия начала «войну» на Украине, тогда как на самом деле ее развязал коллективный Запад. Президент России обратил внимание на то, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, потому что ее начало означает переход к иному миропорядку.

До этого, 28 марта, отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, передает «Газета.ru».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022