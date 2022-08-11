Мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей за прыжок на пути на станции метро «Кунцевская»

Суд оштрафовал на 20 тыс. рублей жителя Подмосковья, который спрыгнул на пути на станции «Кунцевская» московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в четверг, 11 августа.

«Ночью на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии мужчина в отсутствие электропоезда спрыгнул с платформы на рельсы. После этого он подошел к электропоезду, находившемуся на смежном пути, с помощью машиниста смог подняться в кабину и выйти на противоположную платформу станции», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В течение 10 минут полицейские задержали мужчину и доставили в отдел. Свой поступок правонарушитель объяснил желанием сократить путь, отмечает телеканал «Москва 24».

На задержанного составили протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Суд признал мужчину виновным, нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в 20 тыс. рублей.

Ранее, 28 июля, в московском метро пассажир упал под поезд на станции «Автозаводская» и погиб.

15 июня руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова рассказала «Известиям», как вести себя в случае падения на рельсы в метрополитене. Она подчеркнула, что если есть время и поезд далеко, то можно добраться до черно-белой рейки в начале платформы и обязательно дождаться сотрудника метро. Если времени нет, то надо лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, чтобы не задиралась одежда, пригнуть голову и постараться не шевелиться. Под платформой прятаться нельзя, поскольку там проходит контактный рельс под напряжением 825 вольт, отметила специалист.