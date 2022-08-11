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Мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей за прыжок на пути на станции метро «Кунцевская»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Суд оштрафовал на 20 тыс. рублей жителя Подмосковья, который спрыгнул на пути на станции «Кунцевская» московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в четверг, 11 августа.

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«Ночью на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии мужчина в отсутствие электропоезда спрыгнул с платформы на рельсы. После этого он подошел к электропоезду, находившемуся на смежном пути, с помощью машиниста смог подняться в кабину и выйти на противоположную платформу станции», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В течение 10 минут полицейские задержали мужчину и доставили в отдел. Свой поступок правонарушитель объяснил желанием сократить путь, отмечает телеканал «Москва 24».

На задержанного составили протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Суд признал мужчину виновным, нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в 20 тыс. рублей.

Ранее, 28 июля, в московском метро пассажир упал под поезд на станции «Автозаводская» и погиб.

15 июня руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова рассказала «Известиям», как вести себя в случае падения на рельсы в метрополитене. Она подчеркнула, что если есть время и поезд далеко, то можно добраться до черно-белой рейки в начале платформы и обязательно дождаться сотрудника метро. Если времени нет, то надо лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, чтобы не задиралась одежда, пригнуть голову и постараться не шевелиться. Под платформой прятаться нельзя, поскольку там проходит контактный рельс под напряжением 825 вольт, отметила специалист.

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