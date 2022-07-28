Упавший на рельсы в московском метрополитене мужчина погиб

В московском метрополитене на станции «Автозаводская» мужчина упал на рельсы и погиб, передает в четверг, 28 июля, источник «Известий».

Ранее сообщалось, что мужчина упал на пути, после чего побежал в тоннель. По последней информации, его тело найдено экстренными службами.

Из-за случившегося движение поездов на отрезке зеленой ветки от станции метро «Орехово» до «Автозаводской» было приостановлено. Сейчас оно возобновляется.

15 июня руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова рассказала «Известиям», как вести себя, если упал на рельсы в метрополитене. Она подчеркнула, что если есть время и поезд далеко, то можно добраться до черно-белой рейки в начале платформы и обязательно дождаться сотрудника метро. Если времени нет, то надо лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, чтобы не задиралась одежда, пригнуть голову и постараться не шевелиться. Под платформой прятаться нельзя, поскольку там проходит контактный рельс под напряжением 825 вольт, отметила специалист.