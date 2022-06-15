В дептрансе Москвы назвали способы спастись при падении на рельсы в метро

В случае падения на рельсы в метро в первую очередь следует оценить, насколько далеко поезд. О том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, «Известиям» рассказала руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова.

«Если дистанция и время позволяют — можно добраться до черно-белой рейки в начале платформы. За ней пассажир в безопасности. Нужно только дождаться работника метрополитена, который выведет из тоннеля. Если пассажир не может идти, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду (чтобы не задиралась одежда), пригнуть голову и постараться не шевелиться», — сообщила специалист.

При этом Темникова предостерегла от попыток спрятаться под край пассажирской платформы или самостоятельно выбраться с путей: вдоль края платформы проходит контактный рельс, на который подано напряжение 825 вольт.

«Просим наших пассажиров соблюдать правила безопасности: на станции метро нужно быть осторожным и не подходить близко к краю платформы», — резюмировала эксперт.

В ноябре прошлого года в московском метро пассажир упал под поезд на станции МЦК «Угрешская» и погиб. Человек упал на пути перед прибывающим поездом и получил травмы, несовместимые с жизнью.