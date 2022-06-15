Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ призвало Великобританию к ответственности за поставки оружия Киеву
Мир
Байден сорвался на крик после обвинений в бездумных расходах
Общество
СК РФ заявил о применении украинскими боевиками запрещенных боеприпасов
Мир
Российская межведомственная организация привезла гумпомощь в сирийскую Дейру
Мир
Антонов уличил США в нежелании замечать зверства националистов Украины в ДНР
Мир
Власти Запорожья сообщили об открытии автомобильного маршрута через Мариуполь в Крым
Мир
Премьер-министр ДНР пообещал сохранить прежний состав правительства
Мир
В Германии уличили Зеленского в выпаде в адрес Меркель
Мир
Пентагон сообщил о предоставлении Киеву гаубиц M777
Мир
В ФРГ заявили о губительном эффекте нефтяного эмбарго для экономики
Общество
СПЧ предложил запретить детям до 18 лет управлять электросамокатами

В дептрансе Москвы назвали способы спастись при падении на рельсы в метро

Эксперт Дептранса Темникова описала порядок действий при падении на рельсы в метро
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае падения на рельсы в метро в первую очередь следует оценить, насколько далеко поезд. О том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, «Известиям» рассказала руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова.

С небес под землю: почему метро нужно только москвичам
Непопулярный, дорогой и низкодоходный вид транспорта в регионах может заменить трамвай

«Если дистанция и время позволяют — можно добраться до черно-белой рейки в начале платформы. За ней пассажир в безопасности. Нужно только дождаться работника метрополитена, который выведет из тоннеля. Если пассажир не может идти, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду (чтобы не задиралась одежда), пригнуть голову и постараться не шевелиться», — сообщила специалист.

При этом Темникова предостерегла от попыток спрятаться под край пассажирской платформы или самостоятельно выбраться с путей: вдоль края платформы проходит контактный рельс, на который подано напряжение 825 вольт.

«Просим наших пассажиров соблюдать правила безопасности: на станции метро нужно быть осторожным и не подходить близко к краю платформы», — резюмировала эксперт.

В ноябре прошлого года в московском метро пассажир упал под поезд на станции МЦК «Угрешская» и погиб. Человек упал на пути перед прибывающим поездом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022