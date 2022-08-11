В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ

Союзные силы ликвидировали более половины личного состава двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях. Об этом сообщил в четверг, 11 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях», — сказал Конашенков на брифинге.

Он также сообщил о массовом дезертирстве националистов и их самовольном оставлении занимаемых позиций.

Ранее, 4 августа, официальный представитель Минобороны доложил, что в результате активных наступательных действий союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ покинули позиции, утратив боеспособность из-за больших потерь.

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