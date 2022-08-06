Украинские военные оставили стратегические высоты под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении к Артемовску бросили стратегически важные высоты. Об этом сообщил 6 августа помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«ВСУ бросили стратегические высоты, прикрывавшие Артемовск, и отступили в город. Почему это произошло — неясно, так как большинство окопов целые и обороняться здесь украинская армия могла еще достаточно долго. Тем не менее они отступили», — рассказал Киселев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время бои идут уже непосредственно за сам город. По словам Киселева, украинские войска держать город долго не смогут, «потому что как раз эти высоты и позволяют контролировать ситуацию и держать под прицелом украинскую армию».

5 августа военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение в беседе с «Известиями», что Артемовск в ДНР, куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю.

4 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных наступательных действий союзных сил (ВС РФ, силы первого и второго корпусов народных милиций ДНР и ЛНР) в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.

В тот же день начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов сообщил об отходе военных ВСУ из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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