Глава Ryanair объявил об окончании эпохи авиабилетов за €1 и €10

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair прекратит продажу билетов на рейсы за €1 и €10. Об этом исполнительный директор авиаперевозчика Майкл О'Лири заявил Би-би-си 11 августа.

По его словам, средняя стоимость полета вырастет примерно с €40 до €50 в течение следующих пяти лет.

«Нет никаких сомнений в том, на рынке наши тарифы были действительно дешевые — тарифы в €1, €0,99 и даже €9,99. Думаю, вы не увидите таких цен в ближайшие несколько лет», — сказал он.

Исполнительный директор обратил внимание на рост цен на авиаперелеты на фоне увеличения стоимости топлива.

При этом он выразил мнение, что путешественники продолжат летать так же часто.

О'Лири объявил о готовности перевозчика продавать билеты на рейсы за €0.99 19 апреля 2020. Решение было принято для того, чтобы обеспечить экипажи работой. Он считал, что сфера авиаперевозок, пострадавшая из-за пандемии коронавируса, будет находиться в упадке до июня 2020-го.

Ryanair базируется в Дублине, но выполняет сотни рейсов в Великобританию и за ее пределы.