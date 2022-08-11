В Японии подержанные Toyota Land Cruiser 300 стали стоить дороже новых

В Японии зафиксирован небывалый рост цен на Toyota Land Cruiser 300 с пробегом. По информации аналитиков, неновый внедорожник Land Cruiser 300 сейчас стоит в два раза дороже новой модели. Об этом 11 августа сообщил портал Autonews.

По данным портала, средняя цена Land Cruiser ZX 2022 года сейчас достигает в Японии 17,05 млн иен (более 7,6 млн рублей).

Заказав машину с завода, покупатель может ее прождать несколько лет из-за производственных проблем и высокого спроса на данную модель внедорожника.

Из-за ажиотажного спроса многие японцы решили переплатить за подержанный автомобиль, чем ждать продолжительное время новую машину, отметил Autonews.

Проблемы долгого ожидания наблюдаются и с другими моделями японского производителя — например, гибридной версией минивэна Alphard, кроссовера Harrier и легкового автомобиля Corolla Cross.

Напомним, что в январе 2022 года компания Toyota признала, что очереди на Land Cruiser нового поколения (индекс «300») могут растянуться на четыре года. Сколько придется ждать внедорожник, сейчас не уточняется.

8 августа стало известно, что кроссовер Toyota C-HR получит на домашнем рынке две новые версии — G Mode-Nero Safety Plus III и GT Mode-Nero Safety Plus III. Обе версии снабжены опциями, работающими на безопасность.