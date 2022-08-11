Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Экономика
В Венгрии подтвердили возобновление прокачки нефти по «Дружбе»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Армия
Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации РФ
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Германии предсказали проблемы из-за пересохшего Рейна

В Японии подержанные Toyota Land Cruiser 300 стали стоить дороже новых

0
Фото: Toyota
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Японии зафиксирован небывалый рост цен на Toyota Land Cruiser 300 с пробегом. По информации аналитиков, неновый внедорожник Land Cruiser 300 сейчас стоит в два раза дороже новой модели. Об этом 11 августа сообщил портал Autonews.

Мораторий на гарантию: дилеры просят защиту от штрафов и неустоек
Закон «О защите прав потребителей» могут пересмотреть

По данным портала, средняя цена Land Cruiser ZX 2022 года сейчас достигает в Японии 17,05 млн иен (более 7,6 млн рублей).

Заказав машину с завода, покупатель может ее прождать несколько лет из-за производственных проблем и высокого спроса на данную модель внедорожника.
Из-за ажиотажного спроса многие японцы решили переплатить за подержанный автомобиль, чем ждать продолжительное время новую машину, отметил Autonews.

Проблемы долгого ожидания наблюдаются и с другими моделями японского производителя — например, гибридной версией минивэна Alphard, кроссовера Harrier и легкового автомобиля Corolla Cross.

Напомним, что в январе 2022 года компания Toyota признала, что очереди на Land Cruiser нового поколения (индекс «300») могут растянуться на четыре года. Сколько придется ждать внедорожник, сейчас не уточняется.

8 августа стало известно, что кроссовер Toyota C-HR получит на домашнем рынке две новые версии — G Mode-Nero Safety Plus III и GT Mode-Nero Safety Plus III. Обе версии снабжены опциями, работающими на безопасность.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022