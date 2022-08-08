Кроссовер Toyota C-HR получит в Японии версии G и GT

Кроссовер Toyota C-HR получит на домашнем рынке две новых версии: G Mode-Nero Safety Plus III и GT Mode-Nero Safety Plus III. Обе ориентированы на безопасность. Об этом 8 августа сообщило издание Carscoops.

По информации издания, самой доступной из двух новых моделей станет C-HR GT «Mode-Nero Safety Plus III». Ее цена - от 2 725 000 иен ($20 119 долларов). Этот вариант оснащен бензиновым мотором объемом 1,2-литра. Модель предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Вдобавок Toyota оснастила автомобиль уникальными колесами размером 18 дюймов, окрашенными в черный матовый цвет.



Toyota C-HR G Mode-Nero Safety Plus III имеет те же визуальные и внутренние улучшения, что и модель GT, но станет немного дороже, ее цена начинается с 3 055 000 иен ($22 555 долларов). У этой машины мощнее двигатель, объемом 1.8 литра, вдобавок, он совмещен с электромотором.

Главное, что обе версии располагают новыми системами безопасности, например, такими, как система смягчения столкновения. Она активируется в тот момент когда водитель нажимает педаль газа слишком сильно, а кроссовер обнаруживает перед собой неподвижный объект.

Toyota также сообщила, что установила в модель радарную систему, которая обнаруживает транспортные средства, приближающиеся слева и справа от автомобиля.

2 августа Toyota Motor приостановила прием заказов на модель Land Cruiser 70, которую компания производит практически без изменений с 1984 года. Ожидание внедорожника у дилеров достигает от 3 до 14 месяцев в зависимости от модификации и комплектации.