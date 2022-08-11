Замглавы Херсонской области заявила, что с Украины возвращаются жители региона

Покинувшие ранее Херсонскую область жители стали возвращаться обратно. Об этом 11 августа сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) и прочего бреда», — сказала она «РИА Новости».

По ее словам, уехавшие из региона люди увидели, что на других территориях на рынке труда мало вакансий, средняя зарплата «сравнима с Африкой», а за использование русского языка преследуют.

«Да, можно еще в Европу поехать, но давайте будем объективными, честно признаем, что нигде в мире сегодня нет рая земного, тем более для беженцев», — заявила она.

Также Губарева подчеркнула, что пропаганда на Украине работает на полную мощность, рассказывая о «зверствах» на освобожденных территориях. Однако это не может повлиять на общение людей между собой, поэтому у беженцев, которые общаются со своими родственниками из региона, есть две альтернативы — вернуться, получить гражданство РФ и соцвыплаты либо остаться на Украине без гарантий.

Она считает, что, несмотря на обстрелы, находиться в родном месте проще, потому что есть перспективы.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. 29 июня замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России.

Решение о проведении спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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