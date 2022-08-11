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Замглавы Херсонской области заявила, что с Украины возвращаются жители региона

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Покинувшие ранее Херсонскую область жители стали возвращаться обратно. Об этом 11 августа сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

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«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) и прочего бреда», — сказала она «РИА Новости».

По ее словам, уехавшие из региона люди увидели, что на других территориях на рынке труда мало вакансий, средняя зарплата «сравнима с Африкой», а за использование русского языка преследуют.

«Да, можно еще в Европу поехать, но давайте будем объективными, честно признаем, что нигде в мире сегодня нет рая земного, тем более для беженцев», — заявила она.

Также Губарева подчеркнула, что пропаганда на Украине работает на полную мощность, рассказывая о «зверствах» на освобожденных территориях. Однако это не может повлиять на общение людей между собой, поэтому у беженцев, которые общаются со своими родственниками из региона, есть две альтернативы — вернуться, получить гражданство РФ и соцвыплаты либо остаться на Украине без гарантий.

Она считает, что, несмотря на обстрелы, находиться в родном месте проще, потому что есть перспективы.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. 29 июня замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России.

Решение о проведении спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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