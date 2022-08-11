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Путин и Эрдоган обсудят ход строительства АЭС «Аккую»

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Фото: Global Look Press/Rosatom
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В ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудит строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Об этом 11 августа заявил глава минэнерго Турции Фатих Домнез.

Энергетика сотрудничества
Президенты России и Турции дали старт строительству АЭС «Аккую» и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

По его словам, Анкара не может изменить сроки реализации первого объекта атомной энергетики, отмечает агентство Anadolu.

«Как вы знаете, по возвращении из Сочи президент Эрдоган заявил, что сам посетит Мерсин, проверит ход работ и обсудит ситуацию с российским лидером», — напомнил министр.

По словам министра, есть проблемы, характерные для мегапроектов, стороны работают над тем, чтобы не отстать от графика.

Министр напомнил, что Эрдоган 9 августа побывал на строительной площадке, ознакомился с ходом реализации проекта, дал указания. Турецкий лидер обещал проинформировать Путина о ситуации с реализацией проекта строительства станции, вопрос обсуждался 5 августа на переговорах в Сочи Эрдогана с Путиным.

21 июля в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» с участием России. Российская компания «Росатом» 29 октября 2021 года получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции. До получения лицензии на участке сооружения блока проводился подготовительный этап — инженерные изыскания и устройство котлована.

Осенью прошлого года Эрдоган предложил Путину подумать над строительством еще двух атомных станций помимо уже возводящейся АЭС «Аккую».

Путин и Эрдоган присутствовали на церемонии начала возведения объекта 3 апреля 2018 года. В тот же день российский лидер отметил, что при строительстве АЭС будут применяться лучшие современные технологии, аналогичные тем, что используются в РФ.

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