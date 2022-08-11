Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины

Европейцы должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины и сохранение единства. Об этом 11 августа заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

По его словам, украинский конфликт «напрямую затрагивает» Европу.

«Все военные конфликты заканчиваются переговорами. То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров», — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений. Глава европейской дипломатии считает, что страны юга Европы не должны демонстрировать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане.

«Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа. Мы (Испания. — Ред.) можем стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому», — заявил он.

В этот же день обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Россия одерживает победу на рынке энергоресурсов. Он отметил, что страна, несмотря на введенные против нее санкции, смогла в полном объеме восстановить свои темпы добычи нефти, а ее доходы от продаж ресурса даже после введения весенних скидок остаются рекордными.

По словам журналиста, помимо экономического прогресса Россия также добилась успехов в политике, так как введенные против нее западные санкции не только не оказали никакого влияния, но и поставили Запад еще в большую зависимость от российских энергоресурсов.

8 августа Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров сообщило, что государства на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. Так, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня. Впервые с апреля закупила партию черного золота марки Urals и Испания: поставка была произведена из Казахстана.

На следующий день материал Bloomberg прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, заявив, что Евросоюз будет сквозь пальцы смотреть на исполнение своих ограничений и закупать российскую нефть, перегруженную в третьих странах, в том случае, если в регионе будет наблюдаться дефицит энергоресурсов.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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