Эксперт прокомментировал сообщения о тайных закупках Южной Европой нефти из РФ

Смогут ли тайные закупки нефти из России странами юга Европы и Средиземноморья компенсировать объемы поставок до начала спецоперации на Украине, зависит от того, какая ситуация с энергетикой будет в Европе, насколько жестко Евросоюз будет следить за исполнением своих санкций против РФ. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович во вторник, 9 августа.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров сообщило, что государства на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. Так, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня. Впервые с апреля закупила партию черного золота марки Urals и Испания — поставка была произведена из Казахстана. Впервые с февраля российский сорт нефти закупила Греция. Румыния и Болгария нарастили закупки углеводородов из РФ до 255 тыс. баррелей в сутки. Турция увеличила закупки до максимальных значений за шесть недель.

Общий объем поставок сырой нефти из РФ европейским потребителям сейчас оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением за последние пять недель, но ниже поставляемых 1,85 млн баррелей до начала спецоперации.

Митрахович напомнил, что с 5 декабря 2022 года вступает в силу запрет ЕС на поставки российской нефти морским путем в Европу.

Если ситуация в регионе, по его словам, будет более-менее спокойной с учетом поставок из других стран, нехолодной зимы Брюссель может жестко контролировать исполнение своих санкций. Если же сложится достаточно напряженная ситуация, то Евросоюз будет сквозь пальцы смотреть на исполнение своих ограничений и закупать российскую нефть, перегруженную в третьих странах.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш отметил, что источников сырья для западной нефтепереработки не так много, поэтому факт наращивания российских поставок перед вступлением в силу санкционных ограничений вполне объясним и логичен.

«Возможность западных нефтепереработчиков за счет такой попытки «надышаться перед смертью» дает в том числе время российским компаниям на переориентацию экспорта в дружественные страны», — сказал эксперт в разговоре с «Известиями».

Относительно возможности сохранения таких объемов экспорта после введения эмбарго на поставки можно будет судить, по его словам, лишь постфактум, поскольку механизмов определения степени «российскости» у нефтяных смесей на данный момент не представлено.

Энергетик добавил, что нефтепереработка многих западных стран заточена именно на российскую нефть, а перестройка технологического режима может оказаться слишком дорогой в условиях повышения налогового обременения отрасли в связи с «зелеными» ограничениями.

Если же механизм выделения доли российской нефти в смеси будет проработан, экспорт нефти в ЕС сократится более чем значительно, поскольку перспектива экспорта этого ресурса из третьих стран будет выглядеть гораздо лучше, чем несоблюдение санкций, предположил специалист.

Совет стран ЕС 3 июня в окончательном чтении утвердил шестой пакет санкций против России. Ограничения включают в себя отказ стран объединения от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

В начале июня газета Independent писала, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских компаний от поставок российского черного золота позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиард долларов.

В мае Россия также обогнала Саудовскую Аравию, став вторым по величине поставщиком нефти в Индию после Ирака. За тот месяц нефтепереработчики Индии закупили у РФ около 25 млн баррелей этого ресурса.