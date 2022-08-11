Убитая порноактриса хотела выйти замуж за зарезавшего ее парня

Погибшая 26-летняя порноактриса Анастасия Хамловская, которую зарезал ее молодой человек 24-летний Дмитрий Чернышов, планировала выйти за него замуж. Об этом сообщила подруга Хамловской 10 августа.

«Им было круто вместе, и поэтому они решили пожениться, не вкладывая в это какой-то особенный смысл о браке. Тем не менее он сделал предложение. У них были странные отношения, кто-то говорит, что он относился к ней хорошо», — поделилась девушка по имени Риана с «КП-Петербург».

Она также отметила, что парень употреблял наркотики, и в этой связи сложно говорить о том, как он вел себя, находясь под действием веществ.

Девушка рассказала, что у погибшей были черный юмор и «суицидальные наклонности», поэтому, вероятно, под действием наркотиков идея Анастасии могла показаться парню неплохой.

Об убийстве порноактрисы Анастасии, взявшей псевдоним Гришман, стало известно ранее в среду. По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, о произошедшем ей рассказал сожитель порноактрисы. В соцсетях парня позже появилась публикация, в которой объяснялось, что об убийстве его попросила Анастасия якобы из-за «сложной жизни», а юноша смог сделать это только с третьей попытки.

В настоящий момент парень порноактрисы задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений по возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Чернышов признал вину, но частично — якобы девушка сошла с ума и сама попросила убить ее. Предположительно, молодой человек планировал расчленить тело девушки.