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СК возбудил уголовное дело по факту убийства порноактрисы в Петербурге

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Фото: СК РФ
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Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в среду, 10 августа, возбудили уголовное дело по факту убийства 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, использовавшей фамилию Гришман в качестве псевдонима.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженца Омской области», — говорится на сайте СК РФ.

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Молодого человека обвиняют в нанесении жертве множества ножевых ранений в шею.

Известно, что 24-летний юноша был молодым человеком жертвы. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении ему обвинений по возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По некоторым данным, у него уже есть судимости: за уклонение от военной службы и кражу, пишет НСН.

Осмотр места происшествия был проведен следственно-оперативной группой с привлечением судмедэксперта. Расследование продолжается.

Отчим убитой Андрей Попцов рассказал «Известиям», что не жил с матерью девушки с 2009 года и с тех пор не интересовался их жизнью.

Об убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, известной также под фамилией Гришман, стало известно ранее в среду. По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, о произошедшем ей рассказал сожитель порноактрисы. В соцсетях обвиняемого позже появилась публикация, в которой объяснялось, что об убийстве его попросила Анастасия якобы из-за «сложной жизни», а юноша смог сделать это только с третьей попытки.

Девушка назвала произошедшее отвратительным, но признала, что подозреваемый — «хороший человек», отмечает телеканал «360».

Молодые люди вместе проживали в съемной квартире одного из жилых домов Южного шоссе Санкт-Петербурга. Тело Хамловской правоохранители обнаружили в ванной комнате. Там же был найден нож, которым, предположительно, была убита девушка.

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