Задержан подозреваемый в убийстве порноактрисы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской.

По информации «Известий», правоохранители задержали 26-летнего сожителя убитой.

О смерти Хамловской сообщалось ранее в этот день. По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, об этом ей рассказал сожитель порноактрисы.

Молодые люди вместе проживали в съемной квартире одного из жилых домов Южного шоссе Санкт-Петербурга. Тело Хамловской правоохранители обнаружили в ванной комнате. Там же был найден нож, которым предположительно была убита девушка.