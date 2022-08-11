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Пожар произошел на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Пожар произошел на территории воинской части в подмосковном городе Долгопрудный. По нашей информации, из-за инцидента из здания были эвакуированы примерно 50 человек, о чем стало известно в четверг, 11 августа.

Как рассказали в МЧС, возгорание произошло на Восточной улице. Информации о пострадавших и причинах происшествия не поступало.

Ранее в Долгопрудном произошло возгорание на обувном складе, в результате чего была обрушена кровля здания. В процессе ликвидации огня МЧС задействовало дополнительные силы. Как итог, пожар с повышенным рангом сложности был ликвидирован в 01:56 мск.

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