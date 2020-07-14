МЧС наращивает группировку сил для тушения склада в Долгопрудном

МЧС России наращивает силы и средства для тушения пожара площадью 6,5 тыс. кв. м а обувном складе в микрорайоне Хлебниково в подмосковном Долгопрудном. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщил ТАСС.

По информации ведомства, сейчас на месте тушения работают 27 человек и девять единиц техники, идет наращивание сил для борьбы с огнем.

Ранее 14 июля сообщалось, что на обувном складе в Долгопрудном произошел пожар. Обрушилась кровля здания. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.