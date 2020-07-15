Открытое горение ликвидировали на обувном складе в Долгопрудном

Открытое горение ликвидировали на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об это со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области сообщил ТАСС.

Отмечается, что ликвидация открытого горения была объявлена в 1:56 мск. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Тушение осложнялось сильным ветром и легкой воспламеняемостью продукции на складе.

Ранее 14 июля сообщалось, что на обувном складе в Долгопрудном произошел пожар. Обрушилась кровля здания. На месте тушения работали 27 человек и девять единиц техники, также было объявлено наращивание сил для борьбы с огнем.