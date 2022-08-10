Песков заявил о невозможности отрицания России

Многие страны переходят грани разумного в вопросе антироссийских санкций, но Россию нельзя отрицать, так как это невозможно. Такое заявление 10 августа сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» телеканала «Россия 1».

«Действительно, мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за то, что они выступили в Сочи во время российской спецоперации на Украине. Как заявил Науседа, пара «перечеркнула свои заслуги перед Литвой циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи». Политик также добавил, что получение Дробязко в 1993 году гражданства Литвы в порядке исключения «в нынешних условиях выглядит жалким фарсом».

Дробязко и Ванагас выступали за Литву на Олимпиадах и чемпионатах мира, где выиграли одну бронзовую медаль. Фигуристы много раз становились чемпионами страны. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году.

Страны Запада стали вводить санкции против России в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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