Литовских фигуристов лишили госнаграды за участие в российском шоу

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал декрет о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за то, что они выступили в Сочи во время российской спецоперации на Украине. Об этом Науседа написал в среду, 10 августа, на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

В сообщении политика уточняется, что фигуристы исключены из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени, которой пара была удостоена наград в 2000 году.

Как заявил Науседа, пара «перечеркнула свои заслуги перед Литвой циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи». Политик добавил, что получение Дробязко в 1993 году гражданства Литвы в порядке исключения «в нынешних условиях выглядит жалким фарсом».

Ситуацию прокомментировала также спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, ее слова приводят литовские СМИ. Спикер заявила, что «оправдания решению Дробязко и Ванагаса выступать в Сочи нет», и добавила, что вопрос с их государственными наградами действительно ясен.

Дробязко и Ванагас выступали за Литву на Олимпиадах и чемпионатах мира, где выиграли одну бронзовую медаль. Фигуристы много раз становились чемпионами страны. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году.