В России выразили обеспокоенность планами Токио сбросить в океан воду с «Фукусимы»

Россия обеспокоена планами Японии по сбросу в океан воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом 10 августа заявил главный советник департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Кондратенков.

«Выражаем озабоченность в связи с планами Японии по сбросу в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Призываем Японию проявлять максимальную транспарентность в связи с данными планами и разрешить заинтересованным государствам контроль производимых действий», — сказал он, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В 2021 году правительство Японии официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. В настоящее время в стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось свыше 1,25 млн т жидкости, однако в ней содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Правительство страны отмечает, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

Как объяснил «Известиям» заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Константин Рогинский, объем воды с АЭС «Фукусима-1», который Япония планирует сбросить в Тихий океан, слишком незначителен, чтобы привести к экологической катастрофе, даже в случае некачественной очистки. По его словам, вещество, которое планируют слить в океан, не представляет опасности экологии Охотского моря, потому что течение в том регионе идет с севера на юг в сторону Японии.

В 2011 году на «Фукусиме-1» произошла радиационная авария, начавшаяся из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при чернобыльской аварии.