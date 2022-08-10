Берн и Киев обсудили представление Швейцарией интересов Украины в РФ

Украина договорилась с Швейцарией о том, чтобы Берн представлял интересы Киева в России. Об этом 10 августа заявили в МИДе конфедерации.

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», — сообщили в ведомстве «РИА Новости».

22 июня Швейцария заявила о готовности стать посредником между Украиной и Россией в оказании консульских и дипломатических услуг. На тот момент обсуждения еще продолжались.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция по защите с целью защиты мирного населения. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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