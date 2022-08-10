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Юрист рассказал о наказании за трату денег с найденной банковской карты

Юрист Гавришев: трата денег с найденной банковской карты расценивается как тайное хищение чужого имущества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Трата денег с найденной чужой банковской карты квалифицируется как тайное хищение чужого имущества. Об этом заявил адвокат, глава компании AVG Legal Алексей Гавришев, комментируя «Известиям» приговор суда в Москве, который назначил женщине условный срок за оплату продуктов и бензина чужой картой.

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«Трата денежных средств с бесхозной банковской карты гражданина квалифицируется по части 158 Уголовного кодекса РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Санкция статьи зависит от размера причиненного ущерба, то есть в данной ситуации как раз размер ущерба не был существенным, дело квалифицировалось по ч. 1 ст. 158 УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы», — пояснил эксперт.

По словам юриста, в случае совершения кражи организованной группой или в особо крупном размере такое преступление будет квалифицировано по части 4 рассматриваемой статьи, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. При этом под особо крупным размером в данной статье подразумевается ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

10 августа суд в Москве приговорил к условному сроку женщину, которая оплатила продукты и бензин найденной банковской картой. На карте был установлен лимит суммы, в пределах которой ввод кода при оплате товаров и услуг не требовался. Жительница столицы посетила несколько магазинов, где расплатилась чужой картой, а также заправила автомобиль бензином, передает «Газета.Ru».

Пострадавший заявил в правоохранительные органы, сотрудники которых быстро нашли женщину. Москвичка извинилась перед владельцем карты и вернула средства, однако это не освободило ее от ответственности.

7 августа руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказал, что пользоваться чужой банковской картой по закону можно лишь после получения соответствующего разрешения владельца, это касается и родственников, и супругов. Он подчеркнул, что в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за тайное снятие денег с карты своего родственника или супруга — это расценивается как кража. При этом, как уточнил юрист, продавец в магазине может отказать в проведении операции, если он заметит, что карта принадлежит другому человеку.

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