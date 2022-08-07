Юрист заявил о законности использования банковской карты родственниками

Пользоваться чужой банковской картой по закону можно лишь после получения соответствующего разрешения владельца, это касается и родственников, и супругов. Об этом рассказал 7 августа руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов.

«Причем снимать средства или совершать покупку необходимо в рамках установленных договоренностей. То есть сумма должна быть не больше той, на которую разрешил вам претендовать обладатель банковской карты», — приводит слова юриста агентство «Прайм».

Соколов подчеркнул, что в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за тайное снятие денег с карты своего родственника или супруга, это расценивается как кража.

При этом, уточнил юрист, при покупке непосредственно в магазинах вам может быть отказано в проведении операции, если продавец заметит, что карта принадлежит другому человеку.

Кроме того, нельзя использовать карту умершего родственника до вступления в право наследования.

«Иногда средства необходимы для организации похорон: воспользоваться ими можно только в случае, если имеется постановление нотариуса или завещательное распоряжение. Тогда не нужно ждать шести месяцев со дня открытия наследства, правда, сумма ограничена 100 тыс. рублей», — добавил Соколов.

Ранее, 13 июля, ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что выбросить банковскую карту с истекшим сроком годности недостаточно для ее безопасной утилизации. Эксперт порекомендовал разрезать карточку на несколько частей, чтобы сохранить свои сбережения в безопасности.

Юрист пояснил, что это необходимо, поскольку магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта.

8 июня специалисты компании Proofpoint рассказывали, что кибергруппировка TA542 научилась встраивать в ботнет Emotet специализированный модуль для краж данных банковских карт граждан. Уточнялось, что метод распространяется исключительно на браузер Google Chrome.