Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Мир
Постпред РФ в Вене опроверг заявления Украины о минировании Запорожской АЭС
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Посол КНР в России указал на недопустимость действий США по «закону джунглей»
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ
Мир
В Киеве пожаловались на массовую блокировку украинцев в соцсетях

Грабитель погиб при попытке скрыться по стене дома в Москве

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции устроили погоню за мужчиной, который пытался ограбить продуктовый магазин на востоке Москвы. Подозреваемый попытался сбежать по стене дома, однако потерял равновесие и сорвался. Об этом в среду, 10 августа, сообщает корреспондент «Известий».

Прибывшие на место врачи пытались спасти мужчину, но сделать этого не удалось.

«Охотники за наличкой»: преступники стали чаще нападать на снимающих деньги людей
Эксперты рассказали, как не стать жертвой разбойников

Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель Роман Мартынов. Ранее мужчина был судим за хранение и распространение запрещенных веществ. Соседи утверждают, что погибший злоупотреблял наркотиками и в день ограбления тоже был в состоянии опьянения.

Вычислить преступника помогли камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. На них видно, как мужчина заходит в помещение и сразу распыляет в лицо охранника содержимое перцового баллончика.

«Не доходя до охраны, он на двоих напал, при входе в магазин. Те убежали от него. Тогда он достал тесак и начал на них нападать. И когда уже люди стали реагировать и отбиваться, он забежал в подъезд», — рассказал очевидец Рашид.

После ограбления мужчина заперся у себя в квартире. Приехавшим на место полицейским удалось уговорить его открыть дверь. Однако сдаваться мужчина не захотел и пытался сбежать. Выйдя на балкон третьего этажа, он по карнизам перебрался на пятый, откуда сорвался вниз.

Ранее, в июне, в Ульяновской области задержали 30-летнюю женщину за ограбление супермаркета в поселке Николаевка. Подозреваемая зашла в магазин и положила в пакеты товары, в том числе бытовую химию, на сумму 11 тыс. рублей, после чего на глазах у продавца сбежала. Женщину задержали по горячим следам. Ранее она уже была судима за подобное преступление.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022