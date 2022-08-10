Грабитель погиб при попытке скрыться по стене дома в Москве

Сотрудники полиции устроили погоню за мужчиной, который пытался ограбить продуктовый магазин на востоке Москвы. Подозреваемый попытался сбежать по стене дома, однако потерял равновесие и сорвался. Об этом в среду, 10 августа, сообщает корреспондент «Известий».

Прибывшие на место врачи пытались спасти мужчину, но сделать этого не удалось.

Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель Роман Мартынов. Ранее мужчина был судим за хранение и распространение запрещенных веществ. Соседи утверждают, что погибший злоупотреблял наркотиками и в день ограбления тоже был в состоянии опьянения.

Вычислить преступника помогли камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. На них видно, как мужчина заходит в помещение и сразу распыляет в лицо охранника содержимое перцового баллончика.

«Не доходя до охраны, он на двоих напал, при входе в магазин. Те убежали от него. Тогда он достал тесак и начал на них нападать. И когда уже люди стали реагировать и отбиваться, он забежал в подъезд», — рассказал очевидец Рашид.

После ограбления мужчина заперся у себя в квартире. Приехавшим на место полицейским удалось уговорить его открыть дверь. Однако сдаваться мужчина не захотел и пытался сбежать. Выйдя на балкон третьего этажа, он по карнизам перебрался на пятый, откуда сорвался вниз.

Ранее, в июне, в Ульяновской области задержали 30-летнюю женщину за ограбление супермаркета в поселке Николаевка. Подозреваемая зашла в магазин и положила в пакеты товары, в том числе бытовую химию, на сумму 11 тыс. рублей, после чего на глазах у продавца сбежала. Женщину задержали по горячим следам. Ранее она уже была судима за подобное преступление.