В Ульяновской области ограбили поселковый супермаркет

В поселке Николаевка в Ульяновской области произошло ограбление в супермаркете. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования поселка Николаевка, когда к ним обратилась сотрудница местного супермаркета, которая рассказала о только что произошедшем ограблении», — говорится в сообщении, которое приводит ulpravda.ru.

По информации правоохранителей, около 10.00 неизвестная женщина зашла в магазин и положила в пакеты товары, в том числе бытовую химию, на сумму 11 тыс. рублей, после чего на глазах у продавца сбежала.

Женщину задержали по горячим следам. Подозреваемая пряталась в сквере недалеко от магазина. Ей оказалась 30-летняя жительница Барыша, которая ранее уже была судима за подобное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что притворившиеся пожарными мошенники ограбили пенсионерку во Владивостоке. Личности подозреваемых установлены. Ими оказались два брата 21 и 24 лет, приехавшие из Ставропольского края. Оба уже привлекались к ответственности за подобные преступления.