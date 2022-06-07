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Притворившиеся пожарными мошенники ограбили пенсионерку во Владивостоке

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Во Владивостоке арестовали подозреваемых в ограблении местной 84-летней жительницы. Об этом сообщает zr.media.

В полицию обратился сын пенсионерки. Он рассказал правоохранителям, что в частный дом его матери во Фрунзенском районе пришли двое мужчин, одетые в форму пожарных. По его словам, они убедили женщину в том, что скоро в ее доме будет проверка правил пожарной безопасности и ей нужно купить огнетушитель за 19 тыс. рублей, чтобы избежать штрафа.

Женщина сказала, что у нее нет таких денег, злоумышленники начали обыскивать дом и нашли 18 тыс. рублей. Они заявили, что пенсионерка должна им еще тысячу рублей, и скрылись, оставив автомобильный огнетушитель.

В материале отмечается, что новый автомобильный огнетушитель стоит около 1 тыс. рублей.

Личности подозреваемых установлены. Ими оказались два брата 21 и 24 лет, приехавшие из Ставропольского края. Оба уже привлекались к ответственности за подобные преступления.

По факту инцидента возбудили уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в этот день сообщалось, что 58-летний житель Новозыбкова Брянской области продал 35 несуществующих гаражей и машин людям из восьми регионов России. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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